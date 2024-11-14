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ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14 листопада 2024 14:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ЗСУ відбили наступ росіян на Куп'янськ
Українські військові в бою. Фото ілюстративне: Генштаб
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники спробували здійснити наступ на Куп'янськ. Сили оборони відбили ворожі атаки. Наразі іде зачистка.

Начальник Куп'янської МВА Андрій Канашевич в ефірі День.LIVE у четвер, 14 листопада.

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Канашевич зазначив, що Сили оборони перевіряють місцевість після наступу російських загарбників, а також зміцнюють оборону, щоб уникнути повторення ворожого наступу.

"Зараз Збройні сили України при підтримці інших підрозділів проводять зачистку території", — зазначив Канашевич.

Важливим моментом начальник назвав використання росіянами тактики перевдягання в українську форму.

Канашевич зазначив, що так окупанти діють не вперше на цьому напрямку, хоча й застосовують цю тактику не так часто.

Раніше ми писали, що Сили оборони знищили ворожий десант, який прорвався у Куп'янськ.

Нагадаємо, на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Однак окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. 

ЗСУ Харків Куп'янськ війна в Україні втрати окупантів

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