ЗСУ відбили наступ росіян на Куп'янськ

ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу
Російські загарбники спробували здійснити наступ на Куп'янськ. Сили оборони відбили ворожі атаки. Наразі іде зачистка.
Начальник Куп'янської МВА Андрій Канашевич в ефірі День.LIVE у четвер, 14 листопада.
ЗСУ відбили наступ на Куп'янськ
Канашевич зазначив, що Сили оборони перевіряють місцевість після наступу російських загарбників, а також зміцнюють оборону, щоб уникнути повторення ворожого наступу.
"Зараз Збройні сили України при підтримці інших підрозділів проводять зачистку території", — зазначив Канашевич.
Важливим моментом начальник назвав використання росіянами тактики перевдягання в українську форму.
Канашевич зазначив, що так окупанти діють не вперше на цьому напрямку, хоча й застосовують цю тактику не так часто.
Раніше ми писали, що Сили оборони знищили ворожий десант, який прорвався у Куп'янськ.
Нагадаємо, на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Однак окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.
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