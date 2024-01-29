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В Харькове будут судить фанатку Путина за поддержку агрессии России

29 января 2024 15:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове будут судить фанатку Путина за поддержку агрессии России
Прокуроры ведут расследование. Фото:t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове будут судить женщину, которая оправдывает вооруженную агрессию России и является поклонницей Владимира Путина. Коллаборантке грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Жительница Харькова является поклонницей Путина 

Согласно материалам следствия, харьковчанка, несмотря на личное наблюдение за последствиями так называемого "русского мира", выражала поддержку действиям российских военных в Украине. 

Обвиняемая, занимающая должность медсестры в местной больнице, в свое свободное время публиковала в запрещенной на территории Украины соцсети "Одноклассники" посты в защиту агрессора.

Что писала женщина в соцсетях

Она разместила фото президента России с текстом "Я за борьбу с нацизмом в Украине! Владимир Путин, мы вас не бросим, только вперед!", скриншот с изображением российского военного и призывом "Поддержим наших", а также фото с российским флагом и комментарием "за путина".

В ее сообщениях российские военные описаны как "герои-освободители", выполняющие "бравое дело".

Предварительно, подсудимой грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Харьков
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали харьковчанина, корректировавшего российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.

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Харьков
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