Активно сотрудничала с оккупантами — на Харьковщине разоблачили коллаборантку

Прокуроры ведут расследование. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации, а потом отправилась за новой жизнью в Одессу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В результате проведенного расследования выяснилось, что в июне 2022 года одна из подозреваемых начала сотрудничество с вражеской стороной, когда Купянск был в оккупации.

Женщина заняла должность так называемого временно исполняющего обязанности главного специалиста по персонализированному учету и обработке информации в созданном оккупационными властями органе.

Подозреваемая занималась приемом заявлений от местных жителей для получения "финансовой поддержки" от РФ, создавала личные файлы и составляла списки работников так называемой псевдоадминистрации, которым полагалась гуманитарная помощь.

Она выполняла свои функции до начала освобождения Купянска в сентябре 2022 года. После освобождения города, стремясь уйти от наказания, она переехала в Одессу, надеясь скрыть свои следы. Однако в январе 2024 года правоохранительные органы раскрыли ее деятельность.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове будут судить женщину, которая оправдывает вооруженную агрессию России и является поклонницей Владимира Путина. Коллаборантке грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.