Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Активно сотрудничала с оккупантами — на Харьковщине разоблачили коллаборантку arrow

Активно сотрудничала с оккупантами — на Харьковщине разоблачили коллаборантку

29 января 2024 16:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Активно сотрудничала с оккупантами — на Харьковщине разоблачили коллаборантку
Прокуроры ведут расследование. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации, а потом отправилась за новой жизнью в Одессу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Разоблачение коллаборатнки на Харьковщине

В результате проведенного расследования выяснилось, что в июне 2022 года одна из подозреваемых начала сотрудничество с вражеской стороной, когда Купянск был в оккупации. 

Женщина заняла должность так называемого временно исполняющего обязанности главного специалиста по персонализированному учету и обработке информации в созданном оккупационными властями органе.

Подозреваемая занималась приемом заявлений от местных жителей для получения "финансовой поддержки" от РФ, создавала личные файлы и составляла списки работников так называемой псевдоадминистрации, которым полагалась гуманитарная помощь.

Она выполняла свои функции до начала освобождения Купянска в сентябре 2022 года. После освобождения города, стремясь уйти от наказания, она переехала в Одессу, надеясь скрыть свои следы. Однако в январе 2024 года правоохранительные органы раскрыли ее деятельность.

Коллаборантка в Харькове
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что в Харькове будут судить женщину, которая оправдывает вооруженную агрессию России и является поклонницей Владимира Путина. Коллаборантке грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.

Харьков
Харьковская область
госизмена
Коллаборант
Купянск
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме