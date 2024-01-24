На Харківщині викрили зрадника, який під час окупації давав інтерв'ю пропагандистам РФ

Зрадник, якого затримали на Харківщині. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зазначається, що під час захоплення російськими окупантами громади, він показував трансляцію центральних каналів РФ на території області. Для цього зловмисник незаконно користувався частотами українського цифрового ефірного телебачення.

Зрадник, якого затримали на Харківщині. Фото: СБУ

"За таку "послугу" загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував "зарплату" в російських рублях. Крім того у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського "першого каналу"", — додали у повідомленні.

Під час інтерв'ю чоловік схвалював окупацію РФ та сподівався, що на Харківщині відкриють магазини з "російськими цінами".

Крім того, він брав участь у постановочному сюжеті російського телебачення щодо "надання" місцевим жителям "гумантірної допомоги" з Росії.

Викриття зловмисника

"Після звільнення регіону прихильник рашизму намагався "пересидіти" у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — додали у повідомленні.

Тому завдяки зібраним доказам правоохоронці повідомили йому про підозру за двома статтями, а саме у колабораційній діяльності та "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".

Наразі триває розслідування. Зраднику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області викрили колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини. Наразі він переховується від слідства.