Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині викрили зрадника, який під час окупації давав інтерв'ю пропагандистам РФ arrow

На Харківщині викрили зрадника, який під час окупації давав інтерв'ю пропагандистам РФ

24 січня 2024 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині викрили зрадника, який під час окупації давав інтерв'ю пропагандистам РФ
Зрадник, якого затримали на Харківщині. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Чим займався черговий колаборант

Зазначається, що під час захоплення російськими окупантами громади, він показував трансляцію центральних каналів РФ на території області. Для цього зловмисник незаконно користувався частотами українського цифрового ефірного телебачення. 

затримання колаборанта
Зрадник, якого затримали на Харківщині. Фото: СБУ

"За таку "послугу" загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував "зарплату" в російських рублях. Крім того у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського "першого каналу"", — додали у повідомленні. 

Під час інтерв'ю чоловік схвалював окупацію РФ та сподівався, що на Харківщині відкриють магазини з "російськими цінами".

Крім того, він брав участь у постановочному сюжеті російського телебачення щодо "надання" місцевим жителям "гумантірної допомоги" з Росії. 

Викриття зловмисника

"Після звільнення регіону прихильник рашизму намагався "пересидіти" у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — додали у повідомленні.

Тому завдяки зібраним доказам правоохоронці повідомили йому про підозру за двома статтями, а саме у колабораційній діяльності та "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".

Наразі триває розслідування. Зраднику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Харківській області викрили колаборанта, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини. Наразі він переховується від слідства.

Харківська область
Колаборант
телебачення
окупація
люди
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі