Акція протесту у Харкові — активісти вимагають спрямовувати кошти на ЗСУ

Активісти у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У центрі Харкова в суботу, 3 лютого, люди знову влаштували мітинг. Вони вимагають виділяти гроші на Збройні сили України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Люди наголошують, що війна торкнеться кожного. Вони виходять на акцію, щоб мерія та військові на фронті бачили, що їм не байдужа корупція в місті.

Активісти у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Вони купляють тюльпанів на 270 тисяч, а наші хлопці без нічого сидять на фронті. На жаль, більша частина людей живе у рожевих окулярах. Населення думає, якщо у нас є лавки та тюльпани, то все добре. Війна близько, вона торкнеться кожного", — каже одна з активісток.

Активісти у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві, біля міської військової адміністрації в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.

Також ми писали, що у Харкові 27 січня відбувся черговий мирний пікет на підтримку українських воїнів "Гроші на ЗСУ". Люди вийшли на центральну площу міста з вимогою про те, щоб влада виділяла кошти не на облаштування Харкова, а спрямувала їх на допомогу бійцям на фронті.