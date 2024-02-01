У Харкові викрили керівників пологового на нараховуванні собі великих сум премій

Правоохоронці та затримані керівники пологового у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові викрили директорку та головного бухгалтера одного з пологових будинків, які безпідставно нарахували собі доплат і премій на понад 400 тисяч гривень. Це відбувалося у період з жовтня 2022 року по липень 2023 року.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директорці та головній бухгалтерці одного з харківських пологових будинків за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні 2022 року підозрювані "домовились" про зміни умов співробітництва на більш вигідні. Директорка запропонувала головному бухгалтеру ігнорувати її завищений посадовий оклад.

Натомість керівниця пообіцяла щомісяця підписувати накази про преміювання своєї спільниці. У прокуратурі зазначили, що вона знала, що, відповідно до Положення про порядок встановлення надбавок і доплат та штатного розпису, надбавки та доплати головному бухгалтеру не передбачені.

У період з жовтня 2022 року по липень 2023 року фігуранти безпідставно нараховували собі доплати та премії. Їм вдалося "заробити" понад 400 тис. гривень.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області колишня голова сільської ради заволоділа бюджетними коштами. Окрім того, її звинувачують у держзраді.

Також ми писали, що на Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за зраду. Ця людина передавала відомості про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.