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Акция протеста в Харькове — активисты требуют направлять средства на ВСУ

3 февраля 2024 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Акция протеста в Харькове — активисты требуют направлять средства на ВСУ
Активисты в Харькове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В центре Харькова в субботу, 3 февраля, люди снова устроили митинг. Они требуют выделять деньги на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Люди отмечают, что война коснется каждого. Они выходят на акцию, чтобы мэрия и военные на фронте видели, что им не безразлична коррупция в городе.

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Активисты в Харькове. Фото: Новини.LIVE

"Они покупают тюльпанов на 270 тысяч, а наши парни без ничего сидят на фронте. К сожалению, большая часть людей живет в розовых очках. Население думает, если у нас есть лавки и тюльпаны, то все хорошо. Война близко, она коснется каждого", — говорит один из активистов.

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Активисты в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве, возле городской военной администрации, в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы потребовали от руководства города правильного распределения бюджета и направления большего количества финансов на нужды украинских бойцов.

Также мы писали, что в Харькове 27 января прошел очередной мирный пикет в поддержку украинских воинов "Деньги на ВСУ". Люди вышли на центральную площадь города с требованием о том, чтобы власти выделяли средства не на обустройство Харькова, а направили их на помощь бойцам на фронте.

война
ВСУ
Харьков
протесты
активисты

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