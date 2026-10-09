У Харкові скоротили тривалість повітряних тривог на п’ять місяців - Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що завдяки диференціації повітряних тривог у Харкові загальна тривалість роботи сирен за останні півтора року скоротилася на п’ять місяців. Тепер сигнал повітряної тривоги вмикають з урахуванням загрози безпосередньо для обласного центру, а не лише через небезпеку в регіоні.

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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У Харкові запровадили диференціацію повітряних тривог

Ігор Терехов поділився з журналісткою Новини.LIVE Ясьою Лепкою інформацією про те, що відокремлення сигналів про загрозу для Харкова від загальнообласних і загальнонаціональних повітряних тривог дало змогу суттєво зменшити загальну тривалість роботи сирен у місті.

Мер зазначив, що до впровадження такого алгоритму Харків регулярно стикався з тривалими періодами повітряних тривог. Іноді сирени могли лунати безперервно протягом півтори-двох діб.

"Бо коли у нас не було такого відокремлення, бували тижні, коли по півтора-дві доби безперервно лунали повітряні тривоги. Ви розумієте, що державні установи такі, як банки, бізнес, торгівельні мережі, центри, вони зупинялися і не працювали. І це було неможливо. І тоді ми розробили відокремлення, розробили зовсім іншу систему, і вона довела свою ефективність і результативність, дуже довела", — розповів Терехов.

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Нова система передбачає, що сигнал тривоги в Харкові вмикають у разі наближення ворожих цілей до обласного центру. Таким чином, загрози, які стосуються інших територій області або країни загалом, не обов’язково призводять до оголошення повітряної тривоги безпосередньо в місті.

Мер Харкова повідомив, що за останні півтора року сумарна тривалість роботи сирен скоротилася на п’ять місяців.

"Якщо взяти останні півтора року, то ми скоротили кількість повітряних тривог на п'ять місяців взагалі. Розумієте, який ефект? Тобто сьогодні ми чітко розуміємо, коли летить до міста, і тоді тільки лунає повітряна тривога", — розповів Ігор Терехов в прямому ефірі.

Інші новини Харкова

Ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові запрацювало нове відділення стаціонарного догляду для літніх внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю. Повідомляється, що на ремонт нового простору витратили 14 мільйонів гривень.

Новини.LIVE інформували, що також міський голова повідомив — нова ініціатива Асоціації прифронтових міст та громад передбачає спрямування грошей на збільшення оплати праці вчителів та інших освітян, а також облаштування захисних укриттів у закладах освіти. У 2027 році на фінансування освітньої сфери пропонують додатково виділити 32 млрд грн.