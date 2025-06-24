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Головна Харків Армія РФ атакувала Харків — є постраждалі та руйнування

Армія РФ атакувала Харків — є постраждалі та руйнування

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 06:28
Через атаку окупантів на Харків у місті є руйнування та троє людей постраждай
Руйнування житлового будинку у Харкові після атаки окупантів. Фото: Скриншот
Ключові моменти Які наслідки атаки на Харків

Російські окупанти вчергове атакували Харків цієї ночі. Унаслідок удару дронами постраждали троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Які наслідки атаки на Харків

У відомстві інформують, що під ударами дронів-камікадзе окупантів опинились Салтівський та Немишлянський райони міста. На цей момент відомо, що постраждало троє мирних мешканців. Вони звернулись за медичною допомогою.

Також пошкоджені приватні будинки та підприємства. Прокуратура вже відкрила кримінальне впровадження.

Раніше повідомлялось, що росіяни 21 червня теж били по місту. Тоді внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.

Також російські війська у ніч проти 20 червня здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову та передмісті.

Харків дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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