Из-за атаки оккупантов на Харьков в городе есть разрушения и три человека пострадали

Армия РФ атаковала Харьков — есть пострадавшие и разрушения
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков этой ночью. В результате удара дронами пострадали три человека.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Какие последствия атаки на Харьков
В ведомстве информируют, что под ударами дронов-камикадзе оккупантов оказались Салтовский и Немышлянский районы города. На данный момент известно, что пострадали трое мирных жителей. Они обратились за медицинской помощью.
Также повреждены частные дома и предприятия. Прокуратура уже открыла уголовное внедрение.
Ранее сообщалось, что россияне 21 июня тоже били по городу. Тогда в результате российского обстрела погиб человек.
Также российские войска в ночь на 20 июня осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороде.
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