Из-за атаки оккупантов на Харьков в городе есть разрушения и три человека пострадали

Разрушение жилого дома в Харькове после атаки оккупантов. Фото: Скриншот

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков этой ночью. В результате удара дронами пострадали три человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В ведомстве информируют, что под ударами дронов-камикадзе оккупантов оказались Салтовский и Немышлянский районы города. На данный момент известно, что пострадали трое мирных жителей. Они обратились за медицинской помощью.

Также повреждены частные дома и предприятия. Прокуратура уже открыла уголовное внедрение.

Ранее сообщалось, что россияне 21 июня тоже били по городу. Тогда в результате российского обстрела погиб человек.

Также российские войска в ночь на 20 июня осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороде.