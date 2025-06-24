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Главная Харьков Армия РФ атаковала Харьков — есть пострадавшие и разрушения

Армия РФ атаковала Харьков — есть пострадавшие и разрушения

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:28
Из-за атаки оккупантов на Харьков в городе есть разрушения и три человека пострадали
Разрушение жилого дома в Харькове после атаки оккупантов. Фото: Скриншот
Ключові моменти Какие последствия атаки на Харьков

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков этой ночью. В результате удара дронами пострадали три человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В ведомстве информируют, что под ударами дронов-камикадзе оккупантов оказались Салтовский и Немышлянский районы города. На данный момент известно, что пострадали трое мирных жителей. Они обратились за медицинской помощью.

Также повреждены частные дома и предприятия. Прокуратура уже открыла уголовное внедрение.

Ранее сообщалось, что россияне 21 июня тоже били по городу. Тогда в результате российского обстрела погиб человек.

Также российские войска в ночь на 20 июня осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову и пригороде.

Харьков дроны война в Украине атака пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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