У Харківській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей, є поранені

Армія РФ не припиняє обстріли Харківщини — двоє людей загинули, є поранені
Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. Є загиблі та поранені, зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 15 серпня.
Обстріли Харківщини 15 серпня
За даними Харківської ОВА, 15 серпня близько 7:46 окупанти завдали ударів по селищу Козача Лопань Харківського району, внаслідок чого сталася пожежа у приватному будинку.
Також близько 5 ранку в селі Осинове Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.
Обстріли Харківщини 14 серпня
22:20 селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів дев'ятиповерховий житловий будинок.
22:20 селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів автомобіль.
17:45 село Відродженівське, Богодухівський район: внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.
10:45 Куп'янськ: внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль постраждав цивільний 64-річний чоловік.
10:00 селище Білий Колодязь, Чугуївський район: у результаті удару FPV-дрона по автомобілю загинули чоловік та жінка — медики з медичного батальйону "Госпітальєри". Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.
9:30 село Кругляківка, Куп'янський району: горіли дві господарчі споруди.
9:00 смт Білий Колодязь, Чугуївський район: внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.
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