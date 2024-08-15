У Харківській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей, є поранені

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. Є загиблі та поранені, зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 15 серпня.

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Місце обстрілу, Куп'янськ-Вузловий. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Обстріли Харківщини 15 серпня

За даними Харківської ОВА, 15 серпня близько 7:46 окупанти завдали ударів по селищу Козача Лопань Харківського району, внаслідок чого сталася пожежа у приватному будинку.

Також близько 5 ранку в селі Осинове Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Обстріли Харківщини 14 серпня

22:20 селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів дев'ятиповерховий житловий будинок.



22:20 селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів автомобіль.

17:45 село Відродженівське, Богодухівський район: внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

10:45 Куп'янськ: внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль постраждав цивільний 64-річний чоловік.

Наслідки удару по автівці на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

10:00 селище Білий Колодязь, Чугуївський район: у результаті удару FPV-дрона по автомобілю загинули чоловік та жінка — медики з медичного батальйону "Госпітальєри". Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

9:30 село Кругляківка, Куп'янський району: горіли дві господарчі споруди.

9:00 смт Білий Колодязь, Чугуївський район: внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.