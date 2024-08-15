В Харьковской области в результате обстрелов погибли два человека, есть раненые

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов. Есть погибшие и раненые, разрушен объект логистической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в четверг, 15 августа.

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Место обстрела, Купянск-Узловой. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Обстрелы Харьковщины 15 августа

По данным Харьковской ОВА, 15 августа около 7:46 оккупанты нанесли удары по поселку Казачья Лопань Харьковского района, в результате чего произошел пожар в частном доме.

Также около 5 утра в селе Осиновое Купянского района в результате обстрела разрушен объект логистической инфраструктуры.

Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Обстрелы Харьковщины 14 августа

22:20 поселок Купянск-Узловой, Купянский район: в результате обстрела горел девятиэтажный жилой дом.

22:20 поселок Купянск-Узловой, Купянский район: в результате обстрела горел автомобиль.

17:45 село Возрожденовское, Богодуховский район: в результате артобстрела горел частный дом и две хозяйственные постройки.

10:45 Купянск: в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадал гражданский 64-летний мужчина.

Последствия удара по автомобилю в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов/Telegram

10:00 поселок Белый Колодец, Чугуевский район: в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибли мужчина и женщина — медики из медицинского батальона "Госпитальеры". Также ранены трое гражданских, которые ехали в другой машине.

9:30 село Кругляковка, Купянский района: горели две хозяйственные постройки.

9:00 пгт Белый Колодец, Чугуевский район: в результате обстрела повреждены дома.