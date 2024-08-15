Загибла на Харківщині медикиня була взірцем для інших та завжди самовдосконалювалась

Загибла Олександра Мулькевич, подруга Майк. Фото: Hospitallers Paramedics

Біля села Білий Колодязь на Харківщині російські окупанти вдарили дроном по машині медиків-добровольців з батальйону "Госпітальєри". Одну дівчину-медикиню серйозно поранили, а інша, Олександра Мулькевич, подруга Майк, як її називали бойові брати й сестри, загинула.

Про це 14 серпня, у середу повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook.

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Краще аніж ті, з ким подруга Майк рятувала українських захисників, ніхто не зможе сказати та описати її особисті риси.

Одна з дівчат згадує, що ніколи не зустрічала людину, якій під силу дійсно все. Всі спільні знайомі відгукувались про Олександру як про "універсального бійця", який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проєкт, при цьому завжди створювавши найприємніший "клімат".

Олександра Мулькевич у цивільному житті. Фото: Hospitallers Paramedics

Інша госпітальєрка пригадує, що Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж, і не тільки. Вона була сильною й одночасно тендітною.

На сторінці "Госпітальєрів" розмістили номер картки для допомоги родині загиблої героїні.

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Цапенко Лариса Юріївна