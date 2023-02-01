Російські окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — є поранені

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення

Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині. Внаслідок атаки осколкові поранення отримав 60-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілів

За інформацією голови ОВА, сьогодні близько 07:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Минулої ночі російські окупанти також тероризували Харківщину. Під вогнем ворога були населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

"Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

У Дворічній Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що за 11 місяців повномасштабної війни росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок.

Нагадаємо, 30 січня, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Найбільше постраждало місто Вовчанськ, де є загиблі і поранені.

Також відомо про руйнування житлових будинків, об’єктів промисловості тощо. Постраждала будівля міського відділку Нацполіції.

Крім того, у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.