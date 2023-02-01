Російські окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — є поранені

Армія рф обстріляла Куп'янськ на Харківщині: поранено 60-річного чоловіка
Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині. Внаслідок атаки осколкові поранення отримав 60-річний чоловік.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Наслідки обстрілів
За інформацією голови ОВА, сьогодні близько 07:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Минулої ночі російські окупанти також тероризували Харківщину. Під вогнем ворога були населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.
"Вчора зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
У Дворічній Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.
Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що за 11 місяців повномасштабної війни росії на території Харківської області зруйновано понад 18 тисяч об'єктів, з них 4 тисячі багатоповерхівок.
Нагадаємо, 30 січня, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Найбільше постраждало місто Вовчанськ, де є загиблі і поранені.
Також відомо про руйнування житлових будинків, об’єктів промисловості тощо. Постраждала будівля міського відділку Нацполіції.
Крім того, у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.