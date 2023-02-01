Российские оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине — есть раненые

Армия рф обстреляла Купянск на Харьковщине: ранен 60-летний мужчина
Сегодня, 1 февраля, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Купянску на Харьковщине. В результате атаки осколочные ранения получил 60-летний мужчина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Последствия обстрелов
По информации главы ОВА, сегодня около 07:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина. Минувшей ночью российские оккупанты также терроризировали Харьковщину. Под огнем врага были населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.
"Вчера зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
В Двуречной Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.
Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что за 11 месяцев полномасштабной войны россии на территории Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов, из них 4 тысячи многоэтажек.
Напомним, 30 января, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Харьковской области. Больше всего пострадал город Волчанск, где есть погибшие и раненые.
Также известно о разрушении жилых домов, объектов промышленности. Пострадало здание городского участка Нацполиции.
Кроме того, в ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.