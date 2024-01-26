Армія РФ обстріляла Куп'янськ з "Урагану" — в місті значні руйнування
Російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які населені пункти обстріляла РФ
Загалом ворог з артилерії та мінометів обстріляв 15 населених пунктів Харківської області, серед них:
- Козача Лопань;
- Вовчанськ;
- Вовчанські Хутори;
- Бударки;
- Дворічна;
- Синьківка;
- Іванівка;
- Берестове.
Також окупанти завдали авіаційного удару поблизу Комісарового, що в Куп'янському районі.
"Вчора близько 14:30 ворог обстріляв з БпЛА с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих. О 09:00 ворог завдав удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарчі будівлі цивільного підприємства", — додав Синєгубов.
Крім того, ЗСУ відбили шість ворожих атак поблизу Синьківки і Табаївки Куп'янського району.
Знеструмлення та розмінування в регіоні
Своєю чергою через бойові дії в області знеструмлено 16 536 абонентів. Наразі відновлювальні роботи тривають.
"Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 7,9 га території, знищили 226 ВНП. Розмінування триває", — зазначив очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, у Харківській області розмінували понад 50 гектарів територій. Таку роботу вдалося здійснити саперам за останній тиждень.
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