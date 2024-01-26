Армія РФ обстріляла Куп'янськ з "Урагану" — в місті значні руйнування

Наслідки обстрілів в Куп'янську. Ілюстративне фото: ДСНС в Харківській області

Російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Загалом ворог з артилерії та мінометів обстріляв 15 населених пунктів Харківської області, серед них:

Козача Лопань;

Вовчанськ;

Вовчанські Хутори;

Бударки;

Дворічна;

Синьківка;

Іванівка;

Берестове.

Також окупанти завдали авіаційного удару поблизу Комісарового, що в Куп'янському районі.

"Вчора близько 14:30 ворог обстріляв з БпЛА с. Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих. О 09:00 ворог завдав удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарчі будівлі цивільного підприємства", — додав Синєгубов.

Крім того, ЗСУ відбили шість ворожих атак поблизу Синьківки і Табаївки Куп'янського району.

Знеструмлення та розмінування в регіоні

Своєю чергою через бойові дії в області знеструмлено 16 536 абонентів. Наразі відновлювальні роботи тривають.

"Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 7,9 га території, знищили 226 ВНП. Розмінування триває", — зазначив очільник Харківської ОВА.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у Харківській області розмінували понад 50 гектарів територій. Таку роботу вдалося здійснити саперам за останній тиждень.