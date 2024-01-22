Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині викрили зрадника, який перейшов на бік РФ під час окупації Куп'янська arrow

На Харківщині викрили зрадника, який перейшов на бік РФ під час окупації Куп'янська

22 січня 2024 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині викрили зрадника, який перейшов на бік РФ під час окупації Куп'янська
Співробітники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині заочно повідомили про підозру 47-річному чоловіку, який під час окупації Куп'янська добровільно перейшов на бік окупантів й зайняв "керівну посаду слідчого відділу". Наразі він переховується в РФ.  

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Читайте також:

На Харківщині викрили зрадника

Зазначається, що до війни чоловік займав провідну посаду у "Центрі пробації" в Куп'янську. Втім, під час окупації міста, він добровільно перейшов на бік ворога — написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду "исполняющего обязанности начальника следственного отдела". Вже згодом підозрюваний підписав договір про "співпрацю". 

Так, будучи на "новій посаді", зрадник проводив огляди місця події, складав процесуальні документи, приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства. Пізніше окупанти його "перепризначили" на іншу посаду, на якій він щомісяця отримував 80 тисяч рублів. 

Наразі, як відомо, зрадник переховується в РФ. Слідчі вирішують итання щодо оголошення його у розшук.

null
Чоловік-зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Харківщині заочно судитимуть чоловіка, який передавав інформацію про ЗСУ у Чугуївському районі, а дані збирав через свою матір. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

Раніше ми повідомляли, що служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

війна
Харків
росіяни
Україна
Харківська область
держзрада
окупанти
Колаборант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі