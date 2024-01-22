На Харківщині викрили зрадника, який перейшов на бік РФ під час окупації Куп'янська

Співробітники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

На Харківщині заочно повідомили про підозру 47-річному чоловіку, який під час окупації Куп'янська добровільно перейшов на бік окупантів й зайняв "керівну посаду слідчого відділу". Наразі він переховується в РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Зазначається, що до війни чоловік займав провідну посаду у "Центрі пробації" в Куп'янську. Втім, під час окупації міста, він добровільно перейшов на бік ворога — написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його на посаду "исполняющего обязанности начальника следственного отдела". Вже згодом підозрюваний підписав договір про "співпрацю".

Так, будучи на "новій посаді", зрадник проводив огляди місця події, складав процесуальні документи, приймав процесуальні рішення відповідно до російського законодавства. Пізніше окупанти його "перепризначили" на іншу посаду, на якій він щомісяця отримував 80 тисяч рублів.

Наразі, як відомо, зрадник переховується в РФ. Слідчі вирішують итання щодо оголошення його у розшук.

Чоловік-зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Харківщині заочно судитимуть чоловіка, який передавав інформацію про ЗСУ у Чугуївському районі, а дані збирав через свою матір. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що служба безпеки України (СБУ) затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.