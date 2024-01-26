Армия РФ обстреляла Купянск из "Урагана" — в городе значительные разрушения

Последствия обстрелов в Купянске. Иллюстративное фото: ГСЧС в Харьковской области

Российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Всего враг из артиллерии и минометов обстрелял 15 населенных пунктов Харьковской области, среди них:

Казачья Лопань;

Волчанск;

Волчанские Хутора;

Бударки;

Двуречная;

Синьковка;

Ивановка;

Берестовое.

Также оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Комиссарова Купянского района.

"Вчера около 14:30 враг обстрелял из БпЛА с. Казачья Лопань Харьковского района. Без пострадавших. В 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Ольховатка Купянского района. Повреждены четыре хозяйственные здания гражданского предприятия", — добавил Синегубов.

Кроме того, ВСУ отбили шесть вражеских атак вблизи Синьковки и Табаевки Купянского района.

Обесточивание и разминирование в регионе

В свою очередь из-за боевых действий в области обесточено 16 536 абонентов. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

"В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 7,9 га территории, уничтожили 226 ВОП. Разминирование продолжается", — отметил глава Харьковской ОВА.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Напомним, в Харьковской области разминировали более 50 гектаров территорий. Такую работу удалось проделать саперам за последнюю неделю.