Армия РФ обстреляла Купянск из "Урагана" — в городе значительные разрушения
Российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Какие населенные пункты обстреляла РФ
Всего враг из артиллерии и минометов обстрелял 15 населенных пунктов Харьковской области, среди них:
- Казачья Лопань;
- Волчанск;
- Волчанские Хутора;
- Бударки;
- Двуречная;
- Синьковка;
- Ивановка;
- Берестовое.
Также оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Комиссарова Купянского района.
"Вчера около 14:30 враг обстрелял из БпЛА с. Казачья Лопань Харьковского района. Без пострадавших. В 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Ольховатка Купянского района. Повреждены четыре хозяйственные здания гражданского предприятия", — добавил Синегубов.
Кроме того, ВСУ отбили шесть вражеских атак вблизи Синьковки и Табаевки Купянского района.
Обесточивание и разминирование в регионе
В свою очередь из-за боевых действий в области обесточено 16 536 абонентов. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.
"В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 7,9 га территории, уничтожили 226 ВОП. Разминирование продолжается", — отметил глава Харьковской ОВА.
Напомним, в Харьковской области разминировали более 50 гектаров территорий. Такую работу удалось проделать саперам за последнюю неделю.
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