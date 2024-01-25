У Харківській ОВА розповіли, скільки територій розмінували за останній тиждень
У Харківській області розмінували понад 50 гектарів територій. Таку роботу вдалося здійснити саперам за останній тиждень.
Про це повідомляє ОВА.
Розмінування територій Харківщини
"На Харківщині за тиждень розмінували майже 51 гектар території", — йдеться у повідомленні.
Так, протягом 18-24 січня сапери знешкодили 1260 вибухонебезпечних предметів.
У ОВА нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета варто зупинитися і ні в якому разі не торкатися до нього.
"Зберігайте спокій і відійдіть на відстань не менше ніж 100 метрів. Тільки потім телефонуйте 101, 102 або 112", — додали там.
Нагадаємо, що 10 січня на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну.
Також ми писали, що у лісосмугах Харківської області продовжує зберігатися високий рівень мінно-вибухової небезпеки. Через це лісники надали корисні поради, як вберегтися, бо особливо складно помітити міну під снігом.
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