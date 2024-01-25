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У Харківській ОВА розповіли, скільки територій розмінували за останній тиждень

25 січня 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харківській ОВА розповіли, скільки територій розмінували за останній тиждень
Розмінування територій. Фото: atn.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області розмінували понад 50 гектарів територій. Таку роботу вдалося здійснити саперам за останній тиждень.

Про це повідомляє ОВА.

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"На Харківщині за тиждень розмінували майже 51 гектар території", — йдеться у повідомленні.

Так, протягом 18-24 січня сапери знешкодили 1260 вибухонебезпечних предметів.

У ОВА нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета варто зупинитися і ні в якому разі не торкатися до нього.

"Зберігайте спокій і відійдіть на відстань не менше ніж 100 метрів. Тільки потім телефонуйте 101, 102 або 112", — додали там.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що 10 січня на Харківщині сапери виявили та знешкодили ще одну протитранспортну міну.

Також ми писали, що у лісосмугах Харківської області продовжує зберігатися високий рівень мінно-вибухової небезпеки. Через це лісники надали корисні поради, як вберегтися, бо особливо складно помітити міну під снігом.

вибух
Харківська область
міни
розмінування

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