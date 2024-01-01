Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Армія РФ з артилерії та мінометів обстріляла Харківську область — є поранені arrow

Армія РФ з артилерії та мінометів обстріляла Харківську область — є поранені

1 січня 2024 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ з артилерії та мінометів обстріляла Харківську область — є поранені
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Читайте також:

Які населені пункти обстріляла армія РФ

Окупанти обстріляли такі населені пункти Харківщини: 

  • Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району; 
  • Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; 
  • Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 
наслідки обстрілів у Харківській області
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

"В районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району", — додав Синєгубов. 

Наслідки атак на регіон

За його словами, 31 грудня о 13:10 через ворожий обстріл Козачої Лопані було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також близько 13:30 армія РФ обстріляла село Івашки, що в Богодухівському районі. Через це було пошкоджено газопровід та два багатоквартирні будинки.

"О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у м. Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини, ще дві особи врятували", — зазначив голова Харківської ОВА.

наслідки обстрілів у Харківській області
Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові співробітники німецького телеканалу ZDF перебували у готелі Kharkiv Palace, коли місто обстріляли російські окупанти. Вони сховалися в укритті, проте є і постраждалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі