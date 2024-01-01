Армія РФ з артилерії та мінометів обстріляла Харківську область — є поранені

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Окупанти обстріляли такі населені пункти Харківщини:

Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району;

Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району;

Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

"В районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району", — додав Синєгубов.

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За його словами, 31 грудня о 13:10 через ворожий обстріл Козачої Лопані було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також близько 13:30 армія РФ обстріляла село Івашки, що в Богодухівському районі. Через це було пошкоджено газопровід та два багатоквартирні будинки.

"О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у м. Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини, ще дві особи врятували", — зазначив голова Харківської ОВА.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові співробітники німецького телеканалу ZDF перебували у готелі Kharkiv Palace, коли місто обстріляли російські окупанти. Вони сховалися в укритті, проте є і постраждалі.