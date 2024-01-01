Армія РФ з артилерії та мінометів обстріляла Харківську область — є поранені
Ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які населені пункти обстріляла армія РФ
Окупанти обстріляли такі населені пункти Харківщини:
- Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району;
- Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району;
- Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
"В районі Іванівки Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району", — додав Синєгубов.
Наслідки атак на регіон
За його словами, 31 грудня о 13:10 через ворожий обстріл Козачої Лопані було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Також близько 13:30 армія РФ обстріляла село Івашки, що в Богодухівському районі. Через це було пошкоджено газопровід та два багатоквартирні будинки.
"О 16:50 окупанти завдали удару по території підприємства у м. Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини, ще дві особи врятували", — зазначив голова Харківської ОВА.
Нагадаємо, у Харкові співробітники німецького телеканалу ZDF перебували у готелі Kharkiv Palace, коли місто обстріляли російські окупанти. Вони сховалися в укритті, проте є і постраждалі.
Читайте Новини.LIVE!