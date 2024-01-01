Армия РФ из артиллерии и минометов обстреляла Харьковскую область — есть раненые

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Враг за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Оккупанты обстреляли следующие населенные пункты Харьковской области:

Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района;

Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района;

Бологовку, Двухречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово Купянского района.

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

"В районе Ивановки Купянского района враг нанес авиационные удары. ВСУ отбили в течение суток 22 атаки врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района", — добавил Синегубов.

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По его словам, 31 декабря в 13:10 из-за вражеского обстрела Казачьей Лопани был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также около 13:30 армия РФ обстреляла деревню Ивашки в Богодуховском районе. Из-за этого был поврежден газопровод и два многоквартирных дома.

"В 16:50 оккупанты нанесли удар по территории предприятия в г. Чугуеве. Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад. Ранения получили три человека, еще два человека спасли", — отметил председатель Харьковской ОВА.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Напомним, в Харькове сотрудники немецкого телеканала ZDF находились в гостинице Kharkiv Palace, когда город обстреляли российские оккупанты. Они укрылись в укрытии, однако есть и пострадавшие.