У Харкові німецькі журналісти опинилися під обстрілом

Фото зруйнованого готелю у Харкові. Фото: Нацполіція

У Харкові співробітники німецького телеканалу ZDF перебували у готелі "Kharkiv Palace", коли місто обстріляли російські окупанти. Вони сховалися в укритті, проте є постраждалі.

Про це повідомлили на телеканалі ZDF.

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Загалом семеро співробітників телеканалу перебували у готелі в момент влучання.

Журналісти повідомили, що після вибухів вони спустилися в укриття готелю. Проте поранення отримала українська перекладачка. Відомо, що у неї зламане ребро. Також поранення отримав охоронець готелю.

Телеканал ZDF засудив терористичну атаку РФ

Німецький телеканал засудив терористичну атаку росіян на цивільну інфраструктуру.

"Це чергова атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення", — заявила головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти ввечері 30 грудня завдали щонайменше шість ракетних ударів по Харкову. Правоохоронцям вдалося вилучити уламки ракети "Іскандер". На щастя, загиблих внаслідок ворожої атаки у місті немає.

Нагадуємо, що Росія стверджує, що в готелі, що постраждав від обстрілу, в Харкові нібито були ліквідовані представники ГУР МО України. У самому ГУР спростовують жалюгідні заяви росіян.