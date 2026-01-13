Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Армія РФ завдала удару по передмістю Харкова — є загиблі

Армія РФ завдала удару по передмістю Харкова — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 07:38
Обстріл передмістя Харкова 13 січня — кількість загиблих і постраждалих
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

У ніч проти 13 січня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в передмісті Харкова. Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по передмістю Харкова

Цієї ночі ворог завдав удару по поштовому терміналу. На місці влучання спалахнула пожежа.

Атака на Харків 13 січня
Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

За попередніми даними, внаслідок удару загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Співробітники ДСНС врятували 30 осіб, зокрема двох людей дістали з-під завалів зруйнованої будівлі.

РФ атакувала поштовий термінал
Рятувальники дістають постраждалих з-під завалів. Фото: ДСНС

Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж тривають. На місці події працюють підрозділи ДСНС, сапери, медики та психологи, а також відділення місцевої пожежної команди.

У Харкові є загиблі від удару РФ
Бійці ДСНС розбирають завали на місці удару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунала серія потужних вибухів.

Крім того, протягом ночі під ударом БпЛА опинилися Київ та область.

Харківська область обстріли Харків війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації