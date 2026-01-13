Обстріл передмістя Харкова 13 січня — кількість загиблих і постраждалих

Армія РФ завдала удару по передмістю Харкова — є загиблі
У ніч проти 13 січня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в передмісті Харкова. Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.
Наслідки удару по передмістю Харкова
Цієї ночі ворог завдав удару по поштовому терміналу. На місці влучання спалахнула пожежа.
За попередніми даними, внаслідок удару загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Співробітники ДСНС врятували 30 осіб, зокрема двох людей дістали з-під завалів зруйнованої будівлі.
Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж тривають. На місці події працюють підрозділи ДСНС, сапери, медики та психологи, а також відділення місцевої пожежної команди.
Нагадаємо, близько опівночі в Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Крім того, протягом ночі під ударом БпЛА опинилися Київ та область.
Читайте Новини.LIVE!