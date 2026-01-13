Обстрел пригорода Харькова 13 января — количество погибших и пострадавших

Армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова — есть погибшие
В ночь на 13 января российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в пригороде Харькова. В результате атаки известно о погибших и раненых.
Об этом сообщили председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС.
Последствия удара по пригороду Харькова
Этой ночью враг нанес удар по почтовому терминалу. На месте попадания вспыхнул пожар.
По предварительным данным, в результате удара погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, в том числе двух человек достали из-под завалов разрушенного здания.
Сейчас аварийно-спасательные работы и тушение пожаров продолжаются. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, саперы, медики и психологи, а также отделение местной пожарной команды.
Напомним, около полуночи в Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Кроме того, в течение ночи под ударом БпЛА оказались Киев и область.
