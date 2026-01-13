Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова — есть погибшие

Армия РФ нанесла удар по пригороду Харькова — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 07:38
Обстрел пригорода Харькова 13 января — количество погибших и пострадавших
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС

В ночь на 13 января российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в пригороде Харькова. В результате атаки известно о погибших и раненых.

Об этом сообщили председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по пригороду Харькова

Этой ночью враг нанес удар по почтовому терминалу. На месте попадания вспыхнул пожар.

Атака на Харків 13 січня
Пожар в результате обстрела. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, в результате удара погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, в том числе двух человек достали из-под завалов разрушенного здания.

РФ атакувала поштовий термінал
Спасатели достают пострадавших из-под завалов. Фото: ГСЧС

Сейчас аварийно-спасательные работы и тушение пожаров продолжаются. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, саперы, медики и психологи, а также отделение местной пожарной команды.

У Харкові є загиблі від удару РФ
Бойцы ГСЧС разбирают завалы на месте удара. Фото: ГСЧС

Напомним, около полуночи в Харькове прогремела серия мощных взрывов.

Кроме того, в течение ночи под ударом БпЛА оказались Киев и область.

Харьковская область обстрелы Харьков война в Украине погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации