Армия РФ снова обстреляла Харьковскую область: есть погибшие

Мужчина стоит посреди завалов после ракетного удара по Харькову. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В среду, 28 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В частности, под ракетный обстрел попала Волчанская громада Чугуевского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно об очередном обстреле Харьковской области

По словам Синегубова, вследствие обстрела погибло три мирных жителя села Волчанские Хутора. В момент обстрела люди находились возле своих домов. Трое мужчин (48, 45 и 57 лет) получили ранения, которые оказались смертельными.

Также Синегубов рассказал, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что в Харьковской области на мине подорвалась мать с тремя детьми. Женщина 37 лет скончалась на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик.

Также мы рассказывали, что харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин. Пока этот механизм воспроизведен в единственном экземпляре, но уже работает и показывает эффективность. По всей вероятности, в дальнейшем он получит сертификацию и будет запущен в серийное производство, что значительно ускорит процесс разминирования территорий области.