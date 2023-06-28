Армия РФ снова обстреляла Харьковскую область: есть погибшие
В среду, 28 июня, российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. В частности, под ракетный обстрел попала Волчанская громада Чугуевского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно об очередном обстреле Харьковской области
По словам Синегубова, вследствие обстрела погибло три мирных жителя села Волчанские Хутора. В момент обстрела люди находились возле своих домов. Трое мужчин (48, 45 и 57 лет) получили ранения, которые оказались смертельными.
Также Синегубов рассказал, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, что в Харьковской области на мине подорвалась мать с тремя детьми. Женщина 37 лет скончалась на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик.
Также мы рассказывали, что харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин. Пока этот механизм воспроизведен в единственном экземпляре, но уже работает и показывает эффективность. По всей вероятности, в дальнейшем он получит сертификацию и будет запущен в серийное производство, что значительно ускорит процесс разминирования территорий области.