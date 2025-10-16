Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися
У Харкові зародилася ініціатива створення Асоціації прифронтових міст і громад — об’єднання, покликаного захищати інтереси населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту. Сьогодні до цієї ініціативи вже долучилися 56 громад Харківщини.
56 громад Харківщини приєдналися до ініціативи
Як зазначили організатори, головна мета об’єднання — збереження життя людей і розвиток територій, попри всі виклики війни. Йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про створення умов, у яких жителі прифронтових регіонів зможуть жити, працювати, навчатися та виховувати дітей у рідних містах і селах.
Засновники наголошують, що це завдання не може лежати лише на місцевій владі — відповідальність за підтримку таких громад має взяти на себе вся країна. Тому проєкти з відновлення, розвитку інфраструктури, модернізації медицини й освіти повинні стати одним із державних пріоритетів.
Без стабільних інвестицій і системної підтримки неможливо забезпечити людям відчуття безпеки, стабільності та віри у завтрашній день, переконані ініціатори створення Асоціації.
Наразі її пріоритети — збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконалення фінансування освіти на цих територіях.
