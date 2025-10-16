Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися

Засідання Асоціації прифронтових міст. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зародилася ініціатива створення Асоціації прифронтових міст і громад — об’єднання, покликаного захищати інтереси населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту. Сьогодні до цієї ініціативи вже долучилися 56 громад Харківщини.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Вероніка Марченко.

56 громад Харківщини приєдналися до ініціативи

Як зазначили організатори, головна мета об’єднання — збереження життя людей і розвиток територій, попри всі виклики війни. Йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про створення умов, у яких жителі прифронтових регіонів зможуть жити, працювати, навчатися та виховувати дітей у рідних містах і селах.

Олег Синєгубов та Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Засновники наголошують, що це завдання не може лежати лише на місцевій владі — відповідальність за підтримку таких громад має взяти на себе вся країна. Тому проєкти з відновлення, розвитку інфраструктури, модернізації медицини й освіти повинні стати одним із державних пріоритетів.

Без стабільних інвестицій і системної підтримки неможливо забезпечити людям відчуття безпеки, стабільності та віри у завтрашній день, переконані ініціатори створення Асоціації.

Наразі її пріоритети — збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконалення фінансування освіти на цих територіях.

Нагадаємо, Терехов заявив, що життя на прифронтових територіях України не можна порівнювати з умовами у відносно безпечних населених пунктах.

Раніше мер Харкова попередив про складну зиму. За його словами, українців чекає непростий період.