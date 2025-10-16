Відео
Головна Харків Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися

Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 21:06
Оновлено: 21:15
Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися
Засідання Асоціації прифронтових міст. Фото: Новини.LIVE

У Харкові зародилася ініціатива створення Асоціації прифронтових міст і громад — об’єднання, покликаного захищати інтереси населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту. Сьогодні до цієї ініціативи вже долучилися 56 громад Харківщини.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Читайте також:

56 громад Харківщини приєдналися до ініціативи

Як зазначили організатори, головна мета об’єднання — збереження життя людей і розвиток територій, попри всі виклики війни. Йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про створення умов, у яких жителі прифронтових регіонів зможуть жити, працювати, навчатися та виховувати дітей у рідних містах і селах.

Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися - фото 1
Олег Синєгубов та Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Засновники наголошують, що це завдання не може лежати лише на місцевій владі — відповідальність за підтримку таких громад має взяти на себе вся країна. Тому проєкти з відновлення, розвитку інфраструктури, модернізації медицини й освіти повинні стати одним із державних пріоритетів.

Без стабільних інвестицій і системної підтримки неможливо забезпечити людям відчуття безпеки, стабільності та віри у завтрашній день, переконані ініціатори створення Асоціації.

Наразі її пріоритети — збереження 64% ПДФО у прифронтових громадах та вдосконалення фінансування освіти на цих територіях.

Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися - фото 2
Засідання Асоціації прифронтових міст. Фото: Новини.LIVE
Асоціація прифронтових міст — 56 громад Харківщини об’єдналися - фото 3
Засідання Асоціації прифронтових міст. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Терехов заявив, що життя на прифронтових територіях України не можна порівнювати з умовами у відносно безпечних населених пунктах.

Раніше мер Харкова попередив про складну зиму. За його словами, українців чекає непростий період.

Харків Ігор Терехов війна в Україні війна фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
