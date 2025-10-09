Ігор Терехов наголосив на пріоритетності прифронтових громад

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мер Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що життя на прифронтових територіях не можна порівнювати з умовами у відносно безпечних регіонах України. За його словами, прифронтові міста зіштовхуються з іншими викликами.

Про це він заявив під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові передає кореспондент Новини.LIVE.

Терехов наголосив на підтримки прифронтових громад

За його словами, прифронтові громади мають абсолютно інші виклики, потреби та пріоритети, тому держава повинна враховувати ці особливості при формуванні політики підтримки.

"Сьогодні неможливо порівняти Харків і Львів, чи Кривій Ріг і Закарпаття. Хай вони мене вибачать, але у них зовсім інше життя, у нас — по-іншому. Я хочу подякувати президенту і уряду, що вони розуміють, що пріоритет — наші прифронтові громади", — сказав Терехов.

Також керівник Асоціації додав, що зараз перед прифронтовими громадами стоїть важлива задача — зробити їх комфортними для майбутнього громадян.

"Нам потрібно не лише утримати людей, а вже зараз зробити так, щоб люди мали можливість повернутися. Бо коли людина, яка виїхала за кордон чи в інші міста, буде бачити, що її місто — це місто майбутнього, люди будуть повертатися. освіта, лікування, житло, робота — це напрямки, у яких сьогодні прифронтові громади потребують допомоги", — наголосив Терехов.

