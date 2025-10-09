Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов заявив про пріоритетність прифронтових громад

Терехов заявив про пріоритетність прифронтових громад

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 22:39
Ігор Терехов наголосив на пріоритетності прифронтових громад
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мер Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що життя на прифронтових територіях не можна порівнювати з умовами у відносно безпечних регіонах України. За його словами, прифронтові міста зіштовхуються з іншими викликами.

Про це він заявив під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Терехов наголосив на підтримки прифронтових громад

За його словами, прифронтові громади мають абсолютно інші виклики, потреби та пріоритети, тому держава повинна враховувати ці особливості при формуванні політики підтримки.

"Сьогодні неможливо порівняти Харків і Львів, чи Кривій Ріг і Закарпаття. Хай вони мене вибачать, але у них зовсім інше життя, у нас — по-іншому. Я хочу подякувати президенту і уряду, що вони розуміють, що пріоритет — наші прифронтові громади", — сказав Терехов.

Також керівник Асоціації додав, що зараз перед прифронтовими громадами стоїть важлива задача — зробити їх комфортними для майбутнього громадян.

"Нам потрібно не лише утримати людей, а вже зараз зробити так, щоб люди мали можливість повернутися. Бо коли людина, яка виїхала за кордон чи в інші міста, буде бачити, що її місто — це місто майбутнього, люди будуть повертатися. освіта, лікування, житло, робота — це напрямки, у яких сьогодні прифронтові громади потребують допомоги", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, Ігор Терехов також закликав готуватися до надзвичайно складної зими, яка чекає на українців цього року.

А також мер Харкова розповів, як місто готується до зимового сезону в умовах постійних атак з боку Росії.

Україна Ігор Терехов Харків війна в Україні фронт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації