Ассоциация прифронтовых городов - 56 громад Харьковщины объединились

Заседание Ассоциации прифронтовых городов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове зародилась инициатива создания Ассоциации прифронтовых городов и громад — объединения, призванного защищать интересы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта. Сегодня к этой инициативе уже присоединились 56 громад Харьковщины.

Об этом сообщает кореспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

56 громад Харьковщины присоединились к инициативе

Как отметили организаторы, главная цель объединения — сохранение жизни людей и развитие территорий, несмотря на все вызовы войны. Речь идет не только о физической безопасности, но и о создании условий, в которых жители прифронтовых регионов смогут жить, работать, учиться и воспитывать детей в родных городах и селах.

Олег Синегубов и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Основатели отмечают, что эта задача не может лежать только на местной власти — ответственность за поддержку таких общин должна взять на себя вся страна. Поэтому проекты по восстановлению, развитию инфраструктуры, модернизации медицины и образования должны стать одним из государственных приоритетов.

Без стабильных инвестиций и системной поддержки невозможно обеспечить людям ощущение безопасности, стабильности и веры в завтрашний день, убеждены инициаторы создания Ассоциации.

Сейчас ее приоритеты — сохранение 64% НДФЛ в прифронтовых громадах и совершенствование финансирования образования на этих территориях.

