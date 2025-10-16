Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ассоциация прифронтовых городов — присоединились громады Харькова

Ассоциация прифронтовых городов — присоединились громады Харькова

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 21:06
обновлено: 21:15
Ассоциация прифронтовых городов - 56 громад Харьковщины объединились
Заседание Ассоциации прифронтовых городов. Фото: Новини.LIVE

В Харькове зародилась инициатива создания Ассоциации прифронтовых городов и громад — объединения, призванного защищать интересы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта. Сегодня к этой инициативе уже присоединились 56 громад Харьковщины.

Об этом сообщает кореспондент Новини.LIVE Вероника Марченко.

Реклама
Читайте также:

56 громад Харьковщины присоединились к инициативе

Как отметили организаторы, главная цель объединения — сохранение жизни людей и развитие территорий, несмотря на все вызовы войны. Речь идет не только о физической безопасности, но и о создании условий, в которых жители прифронтовых регионов смогут жить, работать, учиться и воспитывать детей в родных городах и селах.

Ассоциация прифронтовых городов — присоединились громады Харькова - фото 1
Олег Синегубов и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Основатели отмечают, что эта задача не может лежать только на местной власти — ответственность за поддержку таких общин должна взять на себя вся страна. Поэтому проекты по восстановлению, развитию инфраструктуры, модернизации медицины и образования должны стать одним из государственных приоритетов.

Без стабильных инвестиций и системной поддержки невозможно обеспечить людям ощущение безопасности, стабильности и веры в завтрашний день, убеждены инициаторы создания Ассоциации.

Сейчас ее приоритеты — сохранение 64% НДФЛ в прифронтовых громадах и совершенствование финансирования образования на этих территориях.

Ассоциация прифронтовых городов — присоединились громады Харькова - фото 2
Заседание Ассоциации прифронтовых городов. Фото: Новини.LIVE
Ассоциация прифронтовых городов — присоединились громады Харькова - фото 3
Заседание Ассоциации прифронтовых городов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Терехов заявил, что жизнь на прифронтовых территориях Украины нельзя сравнивать с условиями в относительно безопасных населенных пунктах.

Ранее мэр Харькова предупредил о сложной зиме. По его словам, украинцев ждет непростой период.

Харьков Игорь Терехов война в Украине фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации