На скільки зросла Асоціація прифронтових міст та громад — Терехов відповів

Мер Харкова Ігор Терехов на форумі "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026". Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі. На старті об'єднання налічувало 100 учасників, а зараз — понад 300.

Про це очільник Асоціації прифронтових міст і громад повідомив під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у четвер, 5 лютого.

Терехов про роботу Асоціації прифронтових міст і громад

Як зазначив мер Харкова, об'єднання наразі суттєво розширилося. Станом на сьогодні воно представляє спільний голос прифронтових територій.

"Якщо ми починали зі 100 учасників, то сьогодні ми вже об'єднуємо втричі більше прифронтових міст та громад", — зазначає Терехов.

Він наголосив, що завдяки Асоціації прифронтові громади стали об'єднаними. Вони формують єдину позицію та бачення майбутнього.

"Нас чують, нашу думку враховують. Насамперед — через те, що ми говоримо з державою не мовою емоцій та вимог, а рішень та конструктивних пропозицій", — наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад.

