Головна Харків Асоціація прифронтових міст та громад зросла втричі, — Терехов

Асоціація прифронтових міст та громад зросла втричі, — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:52
На скільки зросла Асоціація прифронтових міст та громад — Терехов відповів
Мер Харкова Ігор Терехов на форумі "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026". Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі. На старті об'єднання налічувало 100 учасників, а зараз — понад 300.

Про це очільник Асоціації прифронтових міст і громад повідомив під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у четвер, 5 лютого.

Читайте також:

Терехов про роботу Асоціації прифронтових міст і громад

Як зазначив мер Харкова, об'єднання наразі суттєво розширилося. Станом на сьогодні воно представляє спільний голос прифронтових територій.

"Якщо ми починали зі 100 учасників, то сьогодні ми вже об'єднуємо втричі більше прифронтових міст та громад", — зазначає Терехов.

Він наголосив, що завдяки Асоціації прифронтові громади стали об'єднаними. Вони формують єдину позицію та бачення майбутнього.

"Нас чують, нашу думку враховують. Насамперед — через те, що ми говоримо з державою не мовою емоцій та вимог, а рішень та конструктивних пропозицій", — наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов розповів подробиці про пошкодження енергооб'єктів у Харкові. Через обстріли в місті аварійні відключення світла.

Також ми розповідали про те, що Ігор Терехов прокоментував питання мобілізації. Він наголосив на дотриманні прав громадян.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
