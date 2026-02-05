Видео
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
Видео

Харьков Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое, — Терехов

Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое, — Терехов

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:52
На сколько выросла Ассоциация прифронтовых городов и громад — Терехов ответил
Мэр Харькова Игорь Терехов на форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад - 2026". Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое. На старте объединение насчитывало 100 участников, а сейчас — более 300.

Об этом глава Ассоциации прифронтовых городов и громад сообщил во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в четверг, 5 февраля.

Читайте также:

Терехов о работе Ассоциации прифронтовых городов и громад

Как отметил мэр Харькова, объединение сейчас существенно расширилось. На сегодня оно представляет общий голос прифронтовых территорий.

"Если мы начинали со 100 участников, то сегодня мы уже объединяем втрое больше прифронтовых городов и громад", — отмечает Терехов.

Он отметил, что благодаря Ассоциации прифронтовые громады стали объединенными. Они формируют единую позицию и видение будущего.

"Нас слышат, наше мнение учитывают. Прежде всего — из-за того, что мы говорим с государством не на языке эмоций и требований, а решений и конструктивных предложений", — подчеркнул глава Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Напомним, ранее Игорь Терехов рассказал подробности о повреждении энергообъектов в Харькове. Из-за обстрелов в городе аварийные отключения света.

Также мы рассказывали о том, что Игорь Терехов прокомментировал вопрос мобилизации. Он отметил соблюдение прав граждан.

Харьков Игорь Терехов фронт форум
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
