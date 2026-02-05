На сколько выросла Ассоциация прифронтовых городов и громад — Терехов ответил

Мэр Харькова Игорь Терехов на форуме "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад - 2026". Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое. На старте объединение насчитывало 100 участников, а сейчас — более 300.

Об этом глава Ассоциации прифронтовых городов и громад сообщил во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в четверг, 5 февраля.

Терехов о работе Ассоциации прифронтовых городов и громад

Как отметил мэр Харькова, объединение сейчас существенно расширилось. На сегодня оно представляет общий голос прифронтовых территорий.

"Если мы начинали со 100 участников, то сегодня мы уже объединяем втрое больше прифронтовых городов и громад", — отмечает Терехов.

Он отметил, что благодаря Ассоциации прифронтовые громады стали объединенными. Они формируют единую позицию и видение будущего.

"Нас слышат, наше мнение учитывают. Прежде всего — из-за того, что мы говорим с государством не на языке эмоций и требований, а решений и конструктивных предложений", — подчеркнул глава Ассоциации прифронтовых городов и громад.

