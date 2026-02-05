Відключення світла у Харкові — в місті пошкоджено енергооб'єкти

Відключення світла у Харкові. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Після атаки росіян у Харкові серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Зараз в місті діють аварійні відключення світла.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі "Думці", передає Новини.LIVE.

Яка ситуація зі світлом в Харкові

Терехов розповів, що після російської атаки в місті виникли перебої з електропостачанням, тому громадський електротранспорт тимчасово зупинився. Наразі метро працює за графіком вихідного дня з інтервалом 20 хвилин, а на маршрутах, де не курсують трамваї та тролейбуси, запустили автобуси.

Також мер зазначив, у будинках, де раніше не було тепла через обстріли, наразі мінімальні відключення світла.

"Є випадки, коли в цих будинках немає світла по 3-5 годин. Але "Харківобленерго" робить усе можливе й коригує графіки, коли надходять заявки... Вони намагаються якнайшвидше підключати споживачів. Водночас є певні проблеми, які поглибилися після сьогоднішнього удару по енергетиці", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, 3 лютого росіяни пошкодили головну ТЕЦ у Харкові, що призвело до масових відключень світла та тепла. В нинішніх умовах її відновлення поки що неможливе.

Після цього обстрілу у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Цю подію надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня.