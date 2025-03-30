Обстрел Харькова — в городе повреждены по меньшей мере 25 зданий

Атака БпЛА на Харьков — в горсовете раскрыли масштабы разрушений
В Харькове в результате атаки российских беспилотников, которая произошла вечером 29 марта, повреждены по меньшей мере 25 зданий. Разрушения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Последствия атаки БпЛА
Городские власти Харькова отмечают, что в результате дроновой атаки было выбито 346 окон в квартирах, еще 252 — в местах общего пользования.
"Коммунальные службы оперативно начали устранять последствия взрывов еще ночью. В частности, работники КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" закрывали выбитые контуры", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в результате дронового удара 29 марта по Харькову получила повреждения одна из городских кофеен. Под вражеским обстрелом оказалась одна из городских больниц.
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