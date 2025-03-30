Обстрел Харькова — в городе повреждены по меньшей мере 25 зданий

Коммунальщики фиксируют повреждения. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове в результате атаки российских беспилотников, которая произошла вечером 29 марта, повреждены по меньшей мере 25 зданий. Разрушения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Читайте также:

Последствия атаки БпЛА

Городские власти Харькова отмечают, что в результате дроновой атаки было выбито 346 окон в квартирах, еще 252 — в местах общего пользования.

"Коммунальные службы оперативно начали устранять последствия взрывов еще ночью. В частности, работники КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" закрывали выбитые контуры", — говорится в сообщении.

Мужчина готовит фанеру для закрытия окна. Фото: Харьковский городской совет

Работник коммунальной службы убирает обломки. Фото: Харьковский городской совет

Ранее мы писали, что в результате дронового удара 29 марта по Харькову получила повреждения одна из городских кофеен. Под вражеским обстрелом оказалась одна из городских больниц.