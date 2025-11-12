Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Атака дронів на Харків — стало відомо про постраждалих

Атака дронів на Харків — стало відомо про постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 11:33
Оновлено: 11:33
Дрони атакували Харків — Синєгубов розповів про наслідки
Олег Синєгубов. Фото: кадр із відео

У ніч на 12 листопада російські безпілотники атакували район старої забудови Харкова, майже в центрі міста. Внаслідок трьох ударів по Холодногірському району постраждали щонайменше троє людей, у тому числі літні мешканці.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 12 листопада.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака дронами по Харкову

Ворог завдав трьох ударів безпілотниками по Холодногірському району Харкова, спричинивши вибухи та пожежу в районі старої забудови. На місці оперативно працюють рятувальники, медики й поліція, які розбирають завали та ліквідовують наслідки атаки. Попередньо відомо про кількох травмованих цивільних.

"Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. Постраждали щонайменше троє людей", — повідомляє очільник Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, серед поранених — 68-річний чоловік і 60-річна жінка, яких госпіталізували з травмами та забоями, а також 77-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці. На локації, де сталися вибухи, спалахнула пожежа. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, розбираючи завали — потрібно переконатися у тому, що під ними никого не залишилось. 

Нагадаємо, що у Харкові протягом трьох днів не працювало метро через серйозні проблеми з електропостачанням.

Раніше ми також інформували, що у вівторок вранці, 11 листопада, у Харкові пролунали вибухи — російські війська знову завдали удару по області балістичними ракетами. 

Харків Харківська ОДА Олег Синєгубов БпЛА безпілотники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації