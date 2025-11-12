Дрони атакували Харків — Синєгубов розповів про наслідки

Олег Синєгубов. Фото: кадр із відео

У ніч на 12 листопада російські безпілотники атакували район старої забудови Харкова, майже в центрі міста. Внаслідок трьох ударів по Холодногірському району постраждали щонайменше троє людей, у тому числі літні мешканці.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 12 листопада.

Нічна атака дронами по Харкову

Ворог завдав трьох ударів безпілотниками по Холодногірському району Харкова, спричинивши вибухи та пожежу в районі старої забудови. На місці оперативно працюють рятувальники, медики й поліція, які розбирають завали та ліквідовують наслідки атаки. Попередньо відомо про кількох травмованих цивільних.

"Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. Постраждали щонайменше троє людей", — повідомляє очільник Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, серед поранених — 68-річний чоловік і 60-річна жінка, яких госпіталізували з травмами та забоями, а також 77-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці. На локації, де сталися вибухи, спалахнула пожежа. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, розбираючи завали — потрібно переконатися у тому, що під ними никого не залишилось.

Нагадаємо, що у Харкові протягом трьох днів не працювало метро через серйозні проблеми з електропостачанням.

Раніше ми також інформували, що у вівторок вранці, 11 листопада, у Харкові пролунали вибухи — російські війська знову завдали удару по області балістичними ракетами.