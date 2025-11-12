Дроны атаковали Харьков - Синегубов рассказал о последствиях

Олег Синегубов. Фото: кадр из видео

В ночь на 12 ноября российские беспилотники атаковали район старой застройки Харькова, почти в центре города. В результате трех ударов по Холодногорскому району пострадали по меньшей мере три человека, в том числе пожилые жители.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 12 ноября.

Реклама

Читайте также:

Ночная атака дронами по Харькову

Враг нанес три удара беспилотниками по Холодногорскому району Харькова, вызвав взрывы и пожар в районе старой застройки. На месте оперативно работают спасатели, медики и полиция, которые разбирают завалы и ликвидируют последствия атаки. Предварительно известно о нескольких травмированных гражданских.

"Сегодня враг атаковал район старой застройки Харькова, почти центр города. Известно о трех ударах БпЛА по Холодногорскому району. Пострадали по меньшей мере три человека", — сообщает глава Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, среди раненых — 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, которых госпитализировали с травмами и ушибами, а также 77-летняя женщина, которой медики оказали помощь на месте. На локации, где произошли взрывы, вспыхнул пожар. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, разбирая завалы — нужно убедиться в том, что под ними никого не осталось.

Напомним, что в Харькове в течение трех дней не работало метро из-за серьезных проблем с электроснабжением.

Ранее мы также информировали, что во вторник утром, 11 ноября, в Харькове прогремели взрывы — российские войска снова нанесли удар по области баллистическими ракетами.