Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові гримлять вибухи — ракети на місто

У Харкові гримлять вибухи — ракети на місто

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 07:21
Оновлено: 07:41
Вибухи в Харкові 11 листопада — деталі про наслідки атаки Росії
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Харкові чути вибухи вранці в вівторок, 11 листопада. Російські загарбники атакують область балістичними ракетами, оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Атака на Харків 11 листопада

"Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", — зазначив Терехов.

У Харкові гримлять вибухи — ракети на місто - фото 1
Скриншот допису Ігоря Терехова в Telegram

Наразі в половині областей країни триває повітряна тривога у зв'язку з загрозою балістичних ракет із Курська РФ та ударних безпілотників з акваторії Чорного моря, попереджають Повітряні сили.

Повітряна тривога вранці 11 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару дроном по цивільному авто в Харківській області ввечері 10 листопада. Внаслідок атаки постраждали люди.

Також ми повідомляли, що в Харкові три дні не працював метрополітен. Це було пов'язано з відключеннями світла. Відомо, яка ситуація з метро в місті зараз.

Харків вибух обстріли Ігор Терехов ракети
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації