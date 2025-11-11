Вибухи в Харкові 11 листопада — деталі про наслідки атаки Росії

У Харкові гримлять вибухи — ракети на місто
У Харкові чути вибухи вранці в вівторок, 11 листопада. Російські загарбники атакують область балістичними ракетами, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Атака на Харків 11 листопада
"Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", — зазначив Терехов.
Наразі в половині областей країни триває повітряна тривога у зв'язку з загрозою балістичних ракет із Курська РФ та ударних безпілотників з акваторії Чорного моря, попереджають Повітряні сили.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару дроном по цивільному авто в Харківській області ввечері 10 листопада. Внаслідок атаки постраждали люди.
Також ми повідомляли, що в Харкові три дні не працював метрополітен. Це було пов'язано з відключеннями світла. Відомо, яка ситуація з метро в місті зараз.
