Вибухи в Харкові 11 листопада — деталі про наслідки атаки Росії

У Харкові чути вибухи вранці в вівторок, 11 листопада. Російські загарбники атакують область балістичними ракетами, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 11 листопада

"Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", — зазначив Терехов.

Наразі в половині областей країни триває повітряна тривога у зв'язку з загрозою балістичних ракет із Курська РФ та ударних безпілотників з акваторії Чорного моря, попереджають Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару дроном по цивільному авто в Харківській області ввечері 10 листопада. Внаслідок атаки постраждали люди.

Також ми повідомляли, що в Харкові три дні не працював метрополітен. Це було пов'язано з відключеннями світла. Відомо, яка ситуація з метро в місті зараз.