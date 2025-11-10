Відео
Україна
Не працювало три доби — яка ситуація з метро у Харкові

Не працювало три доби — яка ситуація з метро у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 08:06
Оновлено: 08:07
Метро у Харкові не працювало три доби — яка ситуація в місті
Метро у Харкові. Фото: t.me/kh_metro

У Харкові три дні не працюв метрополітен. Відновити роботу було неможливо через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

Читайте також:

Яка ситуація з метро у Харкові 10 листопада

"У зв'язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метро працює в режимі укриття", — йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що про відновлення руху буде повідомлено додатково. Крім того, там додали, що наразі у Харкові організовано роботу наземного транспорту з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів. 

Робота метро у Харкові 10 листопада
Скриншот допису Харківського метрополітену

Оновлено 08:00. У відомстві повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену відновили. Проте у разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено.

Місцевих жителів та гостей міста просять з розумінням поставитися до ситуації. 

Метро в Харкові
Скриншот допису Харківського метрополітену

Нагадаємо, Харківобленерго опублікувало графіки відключення світла у місті на 10 листопада. Електроенергії в місті немає через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також ми показували, який вигляд має Харків під час блекауту. В місті запроваджені масштабні відключення електроенергії, що спричинило знеструмлення великих районів. 

Харків метро електроенергія обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
