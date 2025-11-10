Метро у Харкові не працювало три доби — яка ситуація в місті

Не працювало три доби — яка ситуація з метро у Харкові
У Харкові три дні не працюв метрополітен. Відновити роботу було неможливо через проблеми з електропостачанням.
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
Яка ситуація з метро у Харкові 10 листопада
"У зв'язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метро працює в режимі укриття", — йдеться у повідомленні.
У метрополітені зазначили, що про відновлення руху буде повідомлено додатково. Крім того, там додали, що наразі у Харкові організовано роботу наземного транспорту з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.
Оновлено 08:00. У відомстві повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену відновили. Проте у разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено.
Місцевих жителів та гостей міста просять з розумінням поставитися до ситуації.
Нагадаємо, Харківобленерго опублікувало графіки відключення світла у місті на 10 листопада. Електроенергії в місті немає через пошкодження енергетичної інфраструктури.
Також ми показували, який вигляд має Харків під час блекауту. В місті запроваджені масштабні відключення електроенергії, що спричинило знеструмлення великих районів.
Читайте Новини.LIVE!