Метро у Харкові не працювало три доби — яка ситуація в місті

Метро у Харкові. Фото: t.me/kh_metro

У Харкові три дні не працюв метрополітен. Відновити роботу було неможливо через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з метро у Харкові 10 листопада

"У зв'язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метро працює в режимі укриття", — йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що про відновлення руху буде повідомлено додатково. Крім того, там додали, що наразі у Харкові організовано роботу наземного транспорту з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.

Скриншот допису Харківського метрополітену

Оновлено 08:00. У відомстві повідомили, що рух поїздів лініями метрополітену відновили. Проте у разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено.

Місцевих жителів та гостей міста просять з розумінням поставитися до ситуації.

Скриншот допису Харківського метрополітену

Нагадаємо, Харківобленерго опублікувало графіки відключення світла у місті на 10 листопада. Електроенергії в місті немає через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також ми показували, який вигляд має Харків під час блекауту. В місті запроваджені масштабні відключення електроенергії, що спричинило знеструмлення великих районів.