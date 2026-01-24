Обстріл Харкова 24 січня — скільки людей постраждали

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок російської атаки на Харків у ніч проти 24 січня кількість постраждалих збільшилася до 31 особи. Поранені отримують всю необхідну допомогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у неділю, 24 січня.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова — що відомо

Нічний обстріл тривав майже дві з половиною години — з 00:08 до 02:32. Найбільше постраждали Індустріальний та Немишлянський райони.

Є влучання по житлових будинках. Крім того, один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де перебувало 48 внутрішньо переміщених людей.

Нагадаємо, під час нічної атаки також постраждав пологовий будинок.

Крім того, Росія всю ніч тероризувала Київ. На одній із гілок метро сталося пошкодження.

Внаслідок ворожого обстрілу в столиці пошкоджені будівлі, вибито вікна у медзакладі, є жертва і постраждалі.