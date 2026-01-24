Обстрел Харькова 24 января — сколько людей пострадали

Атака на Харьков — количество пострадавших увеличилось
В результате российской атаки на Харьков в ночь на 24 января количество пострадавших увеличилось до 31 человека. Раненые получают всю необходимую помощь.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в воскресенье, 24 января.
Обстрел Харькова — что известно
Ночной обстрел продолжался почти два с половиной часа — с 00:08 до 02:32. Больше всего пострадали Индустриальный и Немышлянский районы.
Есть попадания по жилым домам. Кроме того, один из ударов пришелся рядом с общежитием, где находилось 48 внутренне перемещенных людей.
Напомним, во время ночной атаки также пострадал роддом.
Кроме того, Россия всю ночь терроризировала Киев. На одной из веток метро произошло повреждение.
В результате вражеского обстрела в столице повреждены здания, выбиты окна в медучреждении, есть жертва и пострадавшие.
