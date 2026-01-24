Видео
Україна
Атака на Харьков — количество пострадавших увеличилось

Атака на Харьков — количество пострадавших увеличилось

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:11
Обстрел Харькова 24 января — сколько людей пострадали
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате российской атаки на Харьков в ночь на 24 января количество пострадавших увеличилось до 31 человека. Раненые получают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в воскресенье, 24 января.

Обстрел Харькова — что известно

Ночной обстрел продолжался почти два с половиной часа — с 00:08 до 02:32. Больше всего пострадали Индустриальный и Немышлянский районы.

Есть попадания по жилым домам. Кроме того, один из ударов пришелся рядом с общежитием, где находилось 48 внутренне перемещенных людей.

Напомним, во время ночной атаки также пострадал роддом.

Кроме того, Россия всю ночь терроризировала Киев. На одной из веток метро произошло повреждение.

В результате вражеского обстрела в столице повреждены здания, выбиты окна в медучреждении, есть жертва и пострадавшие.

Харьков Харьковская область обстрелы Игорь Терехов война в Украине пострадавшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
