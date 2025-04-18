Ракетний удар по Харкову 18 квітня — прокуратура оприлюднила дані

Атака на Харків — РФ використала особливо небезпечні "Іскандери"
Російські війська вдарили по Основʼянському району Харкова вранці, 18 квітня. Вони застосували три ракети типу "Іскандер", спорядженими осколково-фугасними бойовими частинами з підривом у повітрі. Такий тип заряду застосовується для максимального ураження живої сили на відкритій місцевості, що вказує на цілеспрямовану атаку проти цивільного населення.
Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новини.LIVE.
Які наслідки ударів РФ по Харкову 18 квітня
Унаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали житлові квартали й цивільне підприємство. Підтверджено загибель 78-річного чоловіка.
На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.
Тим часом мер Харкова Ігор Терехов о 08:36 повідомив, що в місті від російської атаки постраждало 60 осіб серед яких п'ятеро дітей.
Нагадаємо, зранку, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки в місті десятки постраждалих, загинула людина. Щонайменше 15 будинків серйозно ушкоджені від вибуху.
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