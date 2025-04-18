Ракетний удар по Харкову 18 квітня — прокуратура оприлюднила дані

Наслідки російського удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вдарили по Основʼянському району Харкова вранці, 18 квітня. Вони застосували три ракети типу "Іскандер", спорядженими осколково-фугасними бойовими частинами з підривом у повітрі. Такий тип заряду застосовується для максимального ураження живої сили на відкритій місцевості, що вказує на цілеспрямовану атаку проти цивільного населення.

Про це повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новини.LIVE.

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Які наслідки ударів РФ по Харкову 18 квітня

Унаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали житлові квартали й цивільне підприємство. Підтверджено загибель 78-річного чоловіка.

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На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Понівечена машина від атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов о 08:36 повідомив, що в місті від російської атаки постраждало 60 осіб серед яких п'ятеро дітей.

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Зруйнований гараж. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зранку, 18 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки в місті десятки постраждалих, загинула людина. Щонайменше 15 будинків серйозно ушкоджені від вибуху.

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