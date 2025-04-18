Ракетный удар по Харькову 18 апреля — прокуратура обнародовала данные

Последствия российского удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Российские войска ударили по Основянскому району Харькова утром, 18 апреля. Они применили три ракеты типа "Искандер", снаряженными осколочно-фугасными боевыми частями с подрывом в воздухе. Такой тип заряда применяется для максимального поражения живой силы на открытой местности, что указывает на целенаправленную атаку против гражданского населения.

Об этом сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Новини.LIVE.

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В результате ракетного удара повреждения получили жилые кварталы и гражданское предприятие. Подтверждена гибель 78-летнего мужчины.

На месте работают правоохранители, взрывотехники и спасатели. Прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

Изуродованная машина от атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов в 08:36 сообщил, что в городе от российской атаки пострадало 60 человек среди которых пятеро детей.

Разрушенный гараж. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром, 18 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки в городе десятки пострадавших, погиб человек. По меньшей мере 15 домов серьезно повреждены от взрыва.