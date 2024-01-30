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Атака на Харків — в місті спалахнула пожежа

30 січня 2024 23:05
оновлено: 23:15
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Ілля Рябінін
редактор
Атака на Харків — в місті спалахнула пожежа
Рятувальники гасять пожежу у Харкові. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України у Харківській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків, в місті спалахнула пожежа. Влучання трапилося в одну з житлових забудов.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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За даними міського голови Харкова, інформації про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Атака на Харків — в місті спалахнула пожежа
Джерело: Telegram

Вибухи у Харкові 30 січня — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Повідомляється, що в місті працює ППО, перешкоджаючи польоту іранських БпЛА Shahed, які атакують місто.

Водночас мер міста Ігор Терехов повідомив, що у місті сьогодні увечері пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області, що в регіоні виникла загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, у місті сьогодні лунала серія вибухів. За даними Олега Синєгубова, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, тип якої наразі встановлюється. 

Харків
пожежа
Україна
Ігор Терехов
дрон Шахід-136

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