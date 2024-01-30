Атака на Харьков — в городе вспыхнул пожар

Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По данным городского головы Харькова, информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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Взрывы в Харькове 30 января — последние новости

Напомним, что сегодня в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полёту иранских БпЛА Shahed, атакующих город.

В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе сегодня вечером раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

Кроме того, в городе сегодня раздавалась серия взрывов. По данным Олега Синегубова, россияне ударили по городу баллистической ракетой, тип которой устанавливается.