Атака на Харьков — в городе вспыхнул пожар
В результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков, в городе вспыхнул пожар. Попадание произошло в одну из жилых застроек.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове вспыхнул пожар из-за попадания "шахеда"
По данным городского головы Харькова, информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Взрывы в Харькове 30 января — последние новости
Напомним, что сегодня в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что в городе работает ПВО, препятствуя полёту иранских БпЛА Shahed, атакующих город.
В то же время мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе сегодня вечером раздался мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.
Кроме того, в городе сегодня раздавалась серия взрывов. По данным Олега Синегубова, россияне ударили по городу баллистической ракетой, тип которой устанавливается.
Читайте Новини.LIVE!