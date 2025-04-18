Обстріл Харкова 18 квітня — РФ вдарила Іскандерами по багатоповерхівках

Атака на Харків — в ОВА назвали кількість пошкоджених будинків
Унаслідок російського удару по Харкову 18 квітня щонайменше 14 будинків мають сильні пошкодження. Загалом 57 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Харкова
За словами Синєгубова, метою удару було ураження цивільного населення. Щонайменше 10 людей госпіталізовано, четверо з них — у вкрай важкому стані.
"Було три удари "Іскандерами". В цій локації, де фактично знаходиться житловий масив, касетний "Іскандер К" розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали досить серйозних ушкоджень. Ми бачимо шрапнель, тобто метою удару було ураження цивільного населення", — сказав він.
Голова ОВА додав, що загалом 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула.
"Біля 10 людей наразі госпіталізовано. Серед поранених п'ятеро дітей. Чотири особи знаходяться у край важкому стані", — підсумував Синєгубов.
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Водночас речник ДСНС Євген Василенко в коментарі Новини.LIVE повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків.
"Значно пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові автомобілі. Також зафіксовано влучання у цивільне підприємство, там виникло три осередки займання загальною площею 450 кв. м. Пожежу локалізовано", — підсумував Василенко.
Раніше начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко заявив, що росіяни для удару по місту застосували три ракети типу "Іскандер", споряджені осколково-фугасними бойовими частинами з підривом у повітрі.
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