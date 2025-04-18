Обстріл Харкова 18 квітня — РФ вдарила Іскандерами по багатоповерхівках

Мешканці пошкодженого будинку у Харкові. Фото: Суспільне

Унаслідок російського удару по Харкову 18 квітня щонайменше 14 будинків мають сильні пошкодження. Загалом 57 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Синєгубова, метою удару було ураження цивільного населення. Щонайменше 10 людей госпіталізовано, четверо з них — у вкрай важкому стані.

"Було три удари "Іскандерами". В цій локації, де фактично знаходиться житловий масив, касетний "Іскандер К" розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали досить серйозних ушкоджень. Ми бачимо шрапнель, тобто метою удару було ураження цивільного населення", — сказав він.

Голова ОВА додав, що загалом 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула.

"Біля 10 людей наразі госпіталізовано. Серед поранених п'ятеро дітей. Чотири особи знаходяться у край важкому стані", — підсумував Синєгубов.

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Водночас речник ДСНС Євген Василенко в коментарі Новини.LIVE повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків.

"Значно пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові автомобілі. Також зафіксовано влучання у цивільне підприємство, там виникло три осередки займання загальною площею 450 кв. м. Пожежу локалізовано", — підсумував Василенко.

Раніше начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко заявив, що росіяни для удару по місту застосували три ракети типу "Іскандер", споряджені осколково-фугасними бойовими частинами з підривом у повітрі.