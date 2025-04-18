Обстрел Харькова 18 апреля — РФ ударила Искандерами по многоэтажкам

Жители поврежденного дома в Харькове. Фото: Суспільне

В результате российского удара по Харькову 18 апреля по меньшей мере 14 домов имеют сильные повреждения. В целом 57 человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Харькова

По словам Синегубова, целью удара было поражение гражданского населения. По меньшей мере 10 человек госпитализированы, четверо из них — в крайне тяжелом состоянии.

"Было три удара "Искандерами". В этой локации, где фактически находится жилой массив, кассетный "Искандер К" разорвался в воздухе. Предварительно 14 домов получили достаточно серьезные повреждения. Мы видим шарапнель, то есть, целью удара было поражение гражданского населения", — сказал он.

Глава ОВА добавил, что всего 57 человек получили ранения. Один человек погиб.

"Около 10 человек сейчас госпитализированы. Среди раненых пятеро детей. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии", — подытожил Синегубов.

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В то же время представитель ГСЧС Евгений Василенко в комментарии Новини.LIVE сообщил, что сейчас продолжается ликвидация последствий.

"Значительно повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые автомобили. Также зафиксировано попадание в гражданское предприятие, там возникло три очага возгорания общей площадью 450 кв. м. Пожар локализован", — подытожил Василенко.

Ранее начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко заявил, что россияне для удара по городу применили три ракеты типа "Искандер", снаряженные осколочно-фугасными боевыми частями с подрывом в воздухе.