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Головна Харків Атака РФ на Харків — серед постраждалих немовля

Атака РФ на Харків — серед постраждалих немовля

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 22:23
РФ атакувала Харків — постраждали діти
Рятувальники та лікарі на місці удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні, серед яких 5-місячне немовля.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Удар РФ по Харкову — серед постраждалих діти

Сьогодні надвечір, 1 серпня, російські загарбники атакували Харків дронами. Безпілотник "Молнія" влучив у дерево поруч із багатоквартирним будинком.

Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 10 людей постраждали, серед них троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики.

За інформацією очільника ОВА, пʼятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро отримали допомогу медиків на місці.

"Влучання БпЛА типу "Молнія" в дерево. Пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку", — написав Синєгубов.

Атака РФ на Харків
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що 1 серпня ввечері росіяни завдали удару по Харкову — постраждали цивільні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки наслідків масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня.

Харків обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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