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Главная Харьков Атака РФ на Харьков — среди пострадавших младенец

Атака РФ на Харьков — среди пострадавших младенец

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Дата публикации 1 августа 2025 22:23
РФ атаковала Харьков — пострадали дети
Спасатели и врачи на месте удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу вечером, 1 августа, российские оккупанты дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали гражданские, среди которых 5-месячный младенец.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Удар РФ по Харькову — среди пострадавших дети

Сегодня вечером, 1 августа, российские захватчики атаковали Харьков дронами. Беспилотник "Молния" попал в дерево рядом с многоквартирным домом.

В результате вражеского обстрела по меньшей мере 10 человек пострадали, среди них трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики.

По информации главы ОВА, пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро получили помощь медиков на месте.

"Попадание БпЛА типа "Молния" в дерево. Повреждено остекление многоквартирного жилого дома", — написал Синегубов.

Атака РФ на Харків
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что 1 августа вечером россияне нанесли удар по Харькову — пострадали гражданские.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги последствий массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля.

Харьков обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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