Обстріл Харкова 28 жовтня — окупанти поранили людей

Обстріл Харкова — Терехов повідомив про поранених
28 жовтня 2024 21:33
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, атакували Харків. Ворог бив КАБами по центру міста. Внаслідок цього є поранені.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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"Є поранені внаслідок обстрілу", — пише Терехов.
За його словами, наразі відомо про пʼятьох постраждалих.
Нагадаємо, близько 21:00 у Харкові пролунали потужні вибухи. За словами Терехова, окупанти атакували центр міста.
Також у Харкові завершили рятувальні роботи після нічного удару російської авіабомби по Холодногірському району 28 жовтня.
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