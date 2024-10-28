Обстріл Харкова 28 жовтня — окупанти поранили людей

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, атакували Харків. Ворог бив КАБами по центру міста. Внаслідок цього є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"Є поранені внаслідок обстрілу", — пише Терехов.

За його словами, наразі відомо про пʼятьох постраждалих.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, близько 21:00 у Харкові пролунали потужні вибухи. За словами Терехова, окупанти атакували центр міста.

Також у Харкові завершили рятувальні роботи після нічного удару російської авіабомби по Холодногірському району 28 жовтня.