Вибухи у Харкові ввечері 28 жовтня — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 28 жовтня. Російські окупанти атакують місто.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові
Про вибухи Терехов повідомив о 21:00.
"Ворог атакує місто КАБами — будьте обережні! Можливі повторні пуски", — наголосив він.
За словами мера Харкова, під ударом опинився центр міста. Наразі на місці атаки пожежа та задимлення.
Терехов додав, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару російської авіабомби в Холодногірському районі. Місто зазнало атаки в ніч на 28 жовтня.
Також поліція оприлюднила кадри, на яких видно перші хвилини після обстрілу житлових районів Харкова керованими авіабомбами.
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