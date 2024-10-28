Вибухи у Харкові ввечері 28 жовтня — що відомо

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 28 жовтня. Російські окупанти атакують місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Про вибухи Терехов повідомив о 21:00.

"Ворог атакує місто КАБами — будьте обережні! Можливі повторні пуски", — наголосив він.

За словами мера Харкова, під ударом опинився центр міста. Наразі на місці атаки пожежа та задимлення.

Терехов додав, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару російської авіабомби в Холодногірському районі. Місто зазнало атаки в ніч на 28 жовтня.

Також поліція оприлюднила кадри, на яких видно перші хвилини після обстрілу житлових районів Харкова керованими авіабомбами.