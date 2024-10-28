Обстрел Харькова 28 октября — Синегубов сообщил последствия атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: скриншот

Российские оккупанты вечером, 28 октября, снова атаковали Харьков. Враг повредил здание медицинского учреждения и административные учреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram и в комментарии Новини.LIVE.

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"В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения", — рассказал Синегубов.

Сейчас известно, что пострадали шесть человек.

Глава Харьковской ОВА в комментарии Новини.LIVE сказал, что по меньшей мере три КАБа попали по городу, в частности под ударом оказалась центральная часть Харькова. Повреждены сотни окон в админзданиях, жилые дома и помещения областной больницы. Сейчас пострадавшие находятся в легком и среднем состояниях.

Напомним, вечером, 28 октября, в Харькове раздались мощные взрывы. Враг обстреливал город КАБамы.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил о раненых в результате российской атаки.