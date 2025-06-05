Обстріл Харкова 5 червня — постраждали 17 людей, є багато пошкоджень

Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з прильотів. Фото: Telegram Ігоря Терехова

В ніч проти 5 червня завдали удари дронами по Харкову. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків, палаючі квартири, знищені автівки та багато постраждалих.

Про це у Telegram повідомляють мер Харкова Ігор Терехов і глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, по місту було шість ударів, два з них — це прямі влучання в багатоквартирні будинки.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", — написав мер.

Він повідомив, що у місті внаслідок атаки 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей. Проте через декілька хвилин глава Харківської ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 17. Також він уточнив, що серед дітей - дівчинка 9 років та хлопчик 7 років. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місті.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах. Служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога", — повідомив Терехов у своєму дописі.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що ворог завдав удари дронами о 01:05. Також він зазначив, що РФ використовує тактику терору.

"Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках", — підкреслив глава ОДА.

Нагадаємо, що напередодні дронової атаки, РФ також завдала ракетного удару по Харкову. Попередньо, він теж був по Слобідському району.

Крім того, ми писали, що в ніч проти 4 червня росіяни також атакували місто 9 дронами та 2 ракетами. Тоді під атакою був Новобаварський район. В результаті обстрілу зафіксовано багато пошкоджень та постраждала одна людина.